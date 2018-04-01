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Marmaris'te Aydilge fırtınası esti

Ünlü şarkıcı Aydilge, Marmaris’te konser verdi. Kent merkezindeki konsere ilgi büyüktü.

Magazin / 01 Nisan 2018 Pazar 09:23
Marmaris'te Aydilge fırtınası esti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, şarkıcı Aydilge konser verdi. Atatürk Meydanı’ndaki konseri binlerce kişi izledi. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Aydilge sevilen şarkılarını Marmarisliler için söyledi.

İzleyiciler, ünlü şarkıcının sahne performansını videoya kaydetmek için adeta yarıştı. İzleyicilerle ara ara sohbet eden Aydilge, performansı ile sevenlerinden tam not aldı. Aydilge, önümüzdeki aylarda tekrar Marmaris’e geleceğini belirterek sahneden ayrıldı.


AydilgeŞarkıcı


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