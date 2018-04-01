'Bülent Ersoy'un hastalığı domuz gribi'

Diva Bülent Ersoy'un dün ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, hastane yönetiminin odanın bulunduğu katı Ersoy'a tahsis ettiği ve kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenilmişti.



Onur Akay, Bülent Ersoy'la ilgili çok ilginç bir paylaşım yaptı. Twitter adresinden paylaşım yapan Akay, Diva Bülent Ersoy'un domuz gribi teşhisi ile hastanede yattığını iddia etti. Akay, “Bülent Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğunu, tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığını, ancak Bülent Hanım'a domuz gribi teşhisi konulduğunu öğrendim. 1 Nisan şakası değil, hastanede yattığı katı boşaltmışlar” notunu düştü.



