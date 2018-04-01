Acun Ilıcalı: İkinci çocuk istiyoruz

Acun Ilıcalı, henüz evliyken görüşmeye başladığı, şimdiki eşi ve kızının annesi Şeyma Subaşı hakkında konuştu. Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan Ilıcalı, Şeyma Subaşı'yla ilgili olarak, “Ona arkadaşlık teklif eden benim. Sonrasında görüşmek isteyen benim. O anki pozisyonum itibarıyla hata mıydı, evet hataydı. Bunu kabul ediyorum. Bazıları anlamak istemiyor ama o günden sonra Şeyma'yı bırakmayan bendim. Bu olayın içinde olmak istemeyen oydu. Bu konuda ısrar eden benim. Bunun sonunda da zaten biliyorsun işi evliliğe kadar götüren de yine benim” dedi.







“İlişkimizin hiçbir döneminde o bana arkadaşlık teklif etmedi, benim peşimde koşmadı” diyen Ilıcalı, “Ben aşık oldum. Ondan sonra da bırakmadım. Bazı kesimler tarafından sürekli Şeyma'nın benim peşimden koşmuş gibi lanse edilmesi beni son derece rahatsız ediyor” şeklinde konuştu.



“Şeyma'nın hiçbir suçu yok. Hata yaptığımı da kabul ediyorum” diyen Ilıcalı, “Tek boşanan da ben değilim. İnsanların başına evlilik ve boşanma olayları geliyor. Benim başıma da böyle bir şey geldi ve boşandım” ifadesini kullandı.







Ilıcalı, eşi Subaşı'yı şöyle anlattı:



“Şeyma tahmin edemeyeceğin derecede dürüst, içi dışı bir, özü sözü bir olan bir insandır. Bundan dolayı da hatalarını direkt olarak halka sunar. Bu kadar için dışın birse ve hiçbir zaman muhakeme yapmazsan, hata yaptığın anda bunu tüm Türkiye öğrenir. O yüzden hepimiz Şeyma'nın hatalarını görüyoruz. Ama mühim olan ne biliyor musun? Masumiyet. Hatada kötü bir niyet yok. Normal genç kadın hataları. Yanlış bir cümle ya da hatalı bir şey söyler, bir konuda yanlış fikir verebilir ya da bazı konularda bilgisi eksik olabilir vs. Bunlar olabilir. Şeyma'da seni yakalayan şey ne dersen, olağanüstü dürüsttür. Yalanın y'sini bilmez. İçi dışı bu kadar bir olan insan çok nadirdir. Beni buradan yakaladı.”







Subaşı ile Melisa adında bir kızları bulunan Ilıcalı, bir çocuk daha istediklerini belirterek, “Bu yoğunlukta, Melisa uçaklarda yaşarken ikinci çocuk için biraz daha beklemek gerek” dedi.



