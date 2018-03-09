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Seren Serengil: Sinan Akçıl hiç kimseye yakışmıyor

Duymayan Kalmasın programının yorumcusu Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ı kızdıracak sözler: Sinan hiç kimseye yakışmıyor. Şu Sinan'ı yanında başka bir sanatçı olmadan hiç görebiliyor muyuz?

Magazin / 09 Mart 2018 Cuma 15:41
Seren Serengil: Sinan Akçıl hiç kimseye yakışmıyor
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Seren Serengil ile İrem Derici arasında yaşanan polemiğe katılan Sinan Akçıl bu sözlere çok bozulacak.

Kendisinden önceki nesil popçuları eleştirerek, 'Bizden bir önceki nesildeki karılar yediler birbirlerini' diyen İrem Derici'ye, Seren Serengil'den sert yanıt gelmişti.

Duymayan Kalmasın programında konuşan Seren Serengil, 'Karılar ne demek, ne avam konuşmalar bunlar' dedi.

Derici ise Serengil'in bu çıkışına karşılık sevgisini yolladı. Sinan Akçıl ise; 'Tövbe yarabbim... Bir şey söylemeyim... Anlayan anladı' diye çıkıştı.

Bugünkü programında İrem Derici'nin Sinan Akçıl ile birlikte verdiği bu röportajı izleyen Seren Serengil'in bu kez hedefinde Sinan Akçıl vardı.

'SİNAN AKÇIL KİMSENİN YANINA YAKIŞMIYOR'

İrem Derici'ye, 'Sana bu sözler yakışmıyor. O yanındaki Sinan da sana hiç yakışmıyor zaten' diye seslenen Serengil, 'Sinan hiç kimseye yakışmıyor. Sinan'cığım ya senin Ebru Şallı'ya borçların ortaya çıkınca beni sevmen mümkün değil tabi' dedi. Serengil şöyle devam etti:

'Şu Sinan'ı yanında başka bir sanatçı olmadan hiç görebiliyor muyuz? Çıkıyor mu magazine tek başına? İlla birilerine tutunacak çıkınacak.'


İrem DericiSinan AkçılEbru ŞallıSeren Serengil


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