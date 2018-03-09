Seren Serengil: Sinan Akçıl hiç kimseye yakışmıyor

Duymayan Kalmasın programının yorumcusu Seren Serengil'den Sinan Akçıl'ı kızdıracak sözler: Sinan hiç kimseye yakışmıyor. Şu Sinan'ı yanında başka bir sanatçı olmadan hiç görebiliyor muyuz?