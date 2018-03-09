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Olaylı gece! Ünlü futbolcunun oğlunu dövdüler

Türk futbolunun efsane isimlerinden Oğuz Çetin’in oğlu Bartu, önceki gece bir bar çıkışında kavgaya karıştı. Eğlenceli başlayan gece acil serviste son buldu.

Magazin / 09 Mart 2018 Cuma 06:20
Olaylı gece! Ünlü futbolcunun oğlunu dövdüler

Bir dönem Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Milli Takımı’nda forma giyen Bartu Çetin, önceki akşam arkadaşlarıyla Karaköy’deki bir bardaydı.

Çetin ve arkadaşları, gecenin sonunda kapıda bilinmeyen bir nedenle başka bir grupla kavgaya tutuştu. Küfürleşme çok geçmeden yumruklaşmaya dönüştü. O sırada karşı gruptan bir genç, elindeki şişeyi Bartu Çetin’in kafasında kırdı.

Acil servise götürüldü

Bir anda kanlar içinde kalan 25 yaşındaki Çetin, apar topar taksiye bindirilerek Maslak Acıbadem Hastanesi’nin acil servisine götürüldü.

Ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edilen genç, olayın neden çıktığı hakkında bilgi vermek istemedi. Ancak hastaneden ayrılırken “Günlerini görecekler” diye söylendiği duyuldu.

NEDENiNi ARAŞTIRIYORUZ

Fenerbahçe ve Milli Takım’ın efsane isimlerinden Oğuz Çetin, olayla ilgili net bir bilgisi olmadığını belirtti: “Oğlumun durumu gayet iyi. Şu anda ben de ne olduğunu tam bilmiyorum. Kimler, neden yapmış diye araştırıyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkar, ona göre bakacağız artık.”

AcıbademOğuz ÇetinFormaMaslak


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