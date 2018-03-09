Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "Hayasızca davranışta bulunmak" iddiasıyla bir yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan kamu davasında beraat etti.



Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı katılmazken, sanıkların avukatları hazır bulundu. Yaklaşık 1,5 saat süren duruşma sonunda, Başoğlu ve Kabadayı "Hayasızca davranışta bulunmak"tan yargılandıkları davada beraat etti. Burcu Başoğlu Kabadayı'nın avukatı Bihter Tezcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin dosyayla ilgili beraat kararı verdiğini söyledi.



Dosyanın kendileri için kapandığını ifade eden Tezcan, şunları söyledi:



"Bu dosya şimdilik bizim için kapandı. Boşanma davaları devam ediyor. Bu konuyla ilgili de gizlilik kararı var. Selçuk beye biz dava açtık. Kendisi de maddi ve manevi tazminat talepli boşanma davası açtı. O davada da gizlilik kararı var. Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı hakkında 6 ay boyunca uzaklaştırma kararı verildi. Biz bu süreçten sonra boşanma dosyasına odaklanıyoruz. Basında çıkan birtakım haberler gerçeği yansıtmıyor. Bu asılsız haberleri yapanlar hakkında yasal hakkımızı kullanacağız."



Sanık Murat Başoğlu'nun avukatı Fatih Volkan da gazetecilerin sorusu üzerine, "Beraat kararı verildi" ifadesini kullandı.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, "hayasızca davranışta bulunmak" iddiasıyla bir yıla kadar hapis cezası talebiyle kamu davası açılmıştı.







