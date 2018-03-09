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Gülben Ergen'den fotoğraflı gönderme

Geçtiğimiz aylarda eşlerini aldattığı haberleriyle gündemi sarsan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Magazin / 09 Mart 2018 Cuma 09:11
Gülben Ergen'den fotoğraflı gönderme

İzmirli evli iş adamı Tolga Duğles ile yaşadığı skandal aşkla geçtiğimiz aylarda magazin dünyasını sallayan Gülben Ergen'den göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Ergen, Instagram hesabından üç kadın arkadaşıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve 'Birbirini anlayan kadınların hayatla alacak verecek davaları tamamlanmıştır... Kimse kimsenin başarısının, güzelliğinin, mutluluğunun derdine düşmez, aksine iyiliğinden ve ışığından zevk alır. Herkese hayırlı cumalar olsun' notunu düştü.

Ergen, aldatma haberleriyle gündeme geldiğinde şarkıcılar Yeşim Salkım ve Seren Serengil olmak üzere pek çok ünlü ismin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Hatta Ergen, Serengil'i hapse attırmıştı.

İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı:


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