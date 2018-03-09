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Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’nın makyajsız fotoğrafını paylaştı

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yaz ayında görkemli bir düğünle evlendiği eşi Şeyma Subaşı'nın makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Magazin / 09 Mart 2018 Cuma 15:00
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’nın makyajsız fotoğrafını paylaştı

Şu sıralar Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden birisi olan eşi Şeyma Subaşı ile görülen Ilıcalı, motosiklet üzerinde selfie yaptı.

Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğrafta, Şeyma Subaşı'nın makyajsız olması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada kalabalık bir kitle tarafından takip edilen Subaşı'nın makyajsız hali için sayısız yorum yapıldı.


InstagramSurvivorŞeyma SubaşıAcun Ilıcalı


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