Şükran Ovalı’dan o habere yalanlama!

Beşiktaş'ın milli futbolcusu ve hamile eşi Şükran Ovalı, sosyal medya hesaplarından birer açıklama yayınlayarak hareket halinde bir ticari taksiye çarpıp kaçtıkları yönünde çıkan iddiaları yalanladı.



Şükran Ovalı yaptığı paylaşımda, “Okuduklarıma, duyduklarıma, inanamıyorum. Atılan iftiradan çok, doğmamış bebeğime beddua eden vicdansız insanların olduğunu görmek acıttı canımı! Dünkü olayda şanslıyım ki yoldan geçen Yeliz Eker beni görüp durdu ve olayı onlarla beraber 3 kişi daha gördü. Ve söylenenlerin iftira olduğuna şahit. Duran arabaya çarpan karşı taraftır. Caner'in ‘Abi plakayı aldın, istediğin yere git, eşim hamile, hasta, yol ver' demesine rağmen arabanın önünü kesen karşı taraftır. Kendisine asla küfür veya hakaret etmememize rağmen bizi tehdit eden yine karşı taraftır. Koruma olduğunu iddia ettiği kişiler ise olaya şahit olan insanlardır. Biz hatalı olduğumuz bir durumdan kaçacak insanlar değiliz. Ama buna inanıp bana beddua eden o vicdansızları Allah'a havale ediyorum… Bu mutlu haberi verme özgürlüğümün elimden alınmasını insanların takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.



Caner Erkin ise “Bugün hakkımızda çıkan haberler tamamen hayal ürünü ve iftiradır…” paylaşımında bulundu.





