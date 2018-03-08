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Seren Serengil'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler

Seren Serengil, eski dostu Demet Akalın için, "Dostluktan da merhametten de anlayacak en son kişidir" dedi.

Magazin / 08 Mart 2018 Perşembe 14:45
Seren Serengil'den Demet Akalın'ı kızdıracak sözler
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Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşiyle birlikte seyir halindeyken, bir taksiye çarptığı ve ardından da kaçtığı iddia edilmişti. Olay anında ise Caner Erkin'in 'Eşim hamile' sözleri üzerine çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

Şükran Ovalı yaşanan olaydan sonra sosyal medya hesabından doğmamış çocuğuna beddua edenleri Allah'a havale ettiğini söyledi.

Şükran Ovalı'ya birçok ünlü isimden ve hayranından destek mesajı geldi. Demet Akalın da Şükran Ovalı'ya destek çıktı ve bu haberi yayınlayanları eleştirdi.

Duymayan Kalmasın programının yorumcusu Seren Serengil, Demet Akalın'ın bu eleştirisine; 'Demet çok iyi dosttur... Dostlarını o kadar kollar ki; o yüzden de kızın canı acıdı herhalde' diyerek kinalı bir serzenişte bulundu.

Serengil, 'Demet vicdanlı olmuş olsaydı arkadaşını hapse attıran bir avukata vekalet vermezdi. O yüzden de dostluktan da vicdandan da merhametten de duruştanda en son konuşacak kişidir' diye konuştu.

Seren Serengil, kendisini hapse attıran Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir ile Demet Akalın'ın anlaşmasına çok bozulup arkadaşını sosyal medyadan silmişti.

Sosyal MedyaGülben ErgenŞükran OvalıSeren SerengilDemet Akalın


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