İzzet Çapa çılgına döndü

Gazeteci İzzet Çapa, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay'a ateş püskürdü.



Mekanları üzerinden Rıfat Ababay'ın kendisini ezip rencide etmeye kalktığını iddia eden İzzet Çapa '2 ay önce yüzüme canım cicim diyenlerin arkamdan çevirdiği pislikler midemi bulandıyor' ifadelerini kullandı.



Sözlerini giderek sertleştiren İzzet Çapa, Rıfat Ababay'a şunları söyledi;



Şahsım hakkında elinde ne varsa ardına koyma yaz ama yüzlerce insanın ekmek yediği mekanlarım hakkında kötü niyetli gazetecilik yapmaya devam edersen meşhur asansör tartışmasından girerim; çıktığım yeri tasavvur edemezsin!



Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay’a not: Şahsım hakkında elinde ne varsa ardına koyma yaz ama yüzlerce insanın ekmek yediği mekanlarım hakkında kötü niyetli gazetecilik yapmaya devam edersen meşhur asansör tartışmasından girerim; çıktığım yeri tasavvur edemezsin! — Izzet Capa (@izzetcapa) 8 Mart 2018