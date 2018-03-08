Arda Turan'dan 'Düğün ne zaman?' sorusuna yanıt: Savaş varken olmaz

Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, önceki gün arkadaşı Cemal Sarıhan ve kardeşi Okan Turan'la Zorlu Center'da görüntülendi. Takım elbise giymesi dikkat çeken Turan'a muhabirler “Damat gibisiniz. Nikah tarihi belli oldu mu?” diye sordu.



'ZAMANI GELİNCE HER ŞEY OLUR'



Turan, Afrin harekatında şehit düşen askerlerimize çok üzüldüğünü belirterek, “Ülkemiz ve askerlerimiz şu an bir mücadele veriyor, can veriyor. Bu durumda eğlence yapamayız. Savaş varken düğün olmaz. Zamanı gelince her şey olur” diye konuştu.



DÜĞÜN HAZİRANDA İDDİASI



3 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan'a geçen ay evlilik teklif eden Turan'ın 4 Haziran'a gün aldığı, çiftin Çırağan Sarayı'nda yapılacak düğüne hazırlanmaya başladığı öne sürülmüştü.