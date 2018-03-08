Ahmet Hakan: Seda Sayan ve Hülya Avşar'dan fena halde bıktık

Ahmet Hakan, Hülya Avşar ile Seda Sayan'ın 7 ortak özelliğini anlattı ve "Biz fena halde bıktık, onlar asla bıkmıyorlar" dedi.
Seda Sayan'ın programına konuk aldığı manken Ece Gürsel'e 'Sperm bankası yerine inşaatlara git…' önerisi ve Hülya Avşar'ın da kendi programında 'Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın' açıklaması sosyal medyada olay oldu.
Gündemdeki yerini koruyan bu açıklamalara bir tepki de Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan'dan geldi.
Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Hülya Avşar ile Seda Sayan'ın 7 ortak özelliğini anlattı ve 'Biz fena halde bıktık, onlar asla bıkmıyorlar' dedi.
İşte Ahmet Hakan'ın yazısının o bölümü:
HÜLYA AVŞAR İLE SEDA SAYAN'IN 7 ORTAK ÖZELLİĞİ
- BİR: Bir türlü bitmiyorlar.
- İKİ: Asla haksız çıkmıyorlar.
- ÜÇ: Hiçbir gerekçeleri olmadığı halde özgüvenleri hep tavan.
- DÖRT: Her devirde ayaktalar.
-BEŞ: Her zaman atacak bir zarf buluyorlar.
- ALTI: Attıkları her zarf, muhakkak toplumda bir karşılık buluyor.
- YEDİ: Biz fena halde bıktık, onlar asla bıkmıyorlar.
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