Ahmet Hakan: Seda Sayan ve Hülya Avşar'dan fena halde bıktık

Ahmet Hakan, Hülya Avşar ile Seda Sayan'ın 7 ortak özelliğini anlattı ve "Biz fena halde bıktık, onlar asla bıkmıyorlar" dedi.