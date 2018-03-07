Tarkan'dan duygusal Yaşar Gaga paylaşımı

Kalp yetmezliği nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakım ünitesinde 1 aydır tedavi gören şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga yaşamını yitirdi.



Gaga'nın sanatçı dostları haberin ardından yasa boğuldu.



Megastar Tarkan, Twitter hesabından dostu Gaga'ya birlikte yaptıkları 'Ceylan' şarkısı ile veda etti.



Tarkan video paylaşımına, 'Ateş oldun düştün yüreğime Yaşarım. Çok üzgünüm... Mekanın cennet olsun arkadaşım. Nur içinde yat...' notunu düştü.