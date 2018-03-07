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Seda Sayan'dan şaka gibi paylaşım

Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

Magazin / 07 Mart 2018 Çarşamba 15:14
Seda Sayan'dan şaka gibi paylaşım
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Son dönemde inşaat işçileriyle ilgili sözleri tepki çeken Seda Sayan yine rahat durmadı.

Programın eski yorumcularından Mehmet Yüzüak'ın paylaşımı, sosyal medya hesabından paylaşan Sayan yine eleştirilerin odağında kaldı.

'KADIN SİZİ ONURE ETTİ'

Sayan, Yüzüak'tan alıntı yaptığı paylaşımda 'Yahu Kadın sizi onure etti onure Aslanlar gibi dedi babayiğitler Var dedi insaatlarda calisanlar var dedi Siz @sedasayan a teşekkür edin....' notu dikkat çekti.

YORUMA KAPATTI
Sayan, gelecek tepkilere karşı paylaşımını yorumlara kapattı.

Seda Sayan'dan inşaat işçileri açıklaması



Sosyal MedyaSeda Sayan


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