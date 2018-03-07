Kadir İnanır ameliyattan sonra ilk kez görüntülendi

Posta gazetesinde yer alan habere göre hastaneden taburcu olduktan sonra felç riskine karşı ikinci ameliyat olması beklenen Kadir İnanır, Nişantaşı'nda görüntülendi.



Hayat arkadaşı ile Nişantaşı'nda tur atan Kadir İnanır, gazetecileri görünce gerildi. Hayat arkadaşı Jülide Kural'ın uyarılarıyla ile sakinleşen Kadir İnanır “Daha sonra basın açıklaması yapacağım her şeyi anlatacağım” dedi.











