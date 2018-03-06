Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı

Gamze Özçelik'le geçen yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, maneviyata yöneldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdi.



TURİZM İŞİNE GİRDİ



Hac ve Umre organizasyonları yapan bir şirket açarak turizm işine giren Uğur Pektaş'ın, gelen oyunculuk tekliflerine, bir şart koyduğu iddia edildi.







SARIK VE CÜBBE GİYMİŞTİ



Geçen yıl yaptığı Umre ziyaretinde sarık ve cübbe giyerek, gözlerine sürme çektiği fotoğrafları ortaya çıkan oyuncu, uzun zamandır mesleğini de askıya almıştı.







TÜRKAN ŞORAY KANUNU VAR



Uğur Pektaş'ın gelen dizi ve sinema filmi tekliflerine 'Öpüşme sahnesi varsa oynamam' diyerek, Türkan Şoray Kanunları'nı şart koştuğu öğrenildi.



Yaz aylarında tekrar barışan çiftten Gamze Özçelik de Uğur Pektaş gibi maneviyata yöneldi.