Emina Sandal’ın koruma talebi kabul edildi

Emina-Mustafa Sandal çifti hakkında geçen günlerde çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, Emina Sandal'ın eski sevgilisine döndüğü iddiaları gündeme taşınmıştı.



Kendisi hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Emina Sandal, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve kendisine yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasını talep etti.



MAHKEME EMİNA'NIN TALEBİNİ KABUL ETTİ



Mahkeme, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında ünlü şarkıcının talebini kabul etti ve kararın ihlal edilmesi durumunda ihlal eden kişi ya da kurumların tazyik hapsine çarptırılmasına karar verdi. Öte yandan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic geçen haftalarda ortak açıklama yapmış, 9 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini duyurmuştu. Mustafa Sandal 2010'da 1,5 milyon dolara aldığı, şu anki değeri 15 milyon lira olan Çubuklu Vadi Evleri'ndeki 4 katlı villasını Emina Jahovic'e bırakacak.