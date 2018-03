Cengiz Bozkurt: Ahmet’le gerçekten öpüştük!

Hayranlarına imza dağıtan ve 10 tane sinema salonunu tek tek gezerek onlarla selfie çektiren ‘Ailecek Şaşkınız' ekibi, merak edilen soruları da yanıtladı.



Film için meydanı dolduran sinemaseverlere seslenen Murat Cemcir, “Ne güzel bir kalabalık , bana ‘AVM çok kalabalık dediler ama en son kendi memleketim Tokat'ta bu kalabalığı görmüştüm. Çok güzel tepkiler alıyoruz, ilk günden itibaren salonları doldurduğunuz için teşekkürler. Yağmura rağmen filmimize gittiğiniz teşekkürler. Fİlmi burada çektiğimiz için ilk Bursa'ya geldik” dedi.



İKİNCİ FİLMİN SİNYALİNİ VERDİ



Murat Cemcir, “Kaynana çukuru olsun, cantık olsun, iskender, köfte olsun çok güzeldi Bursa'da. Seyirci takdir etmeye devam ederse bir film daha yaparak teşekkür ederiz” sözleriyle ikinci filmin sinyalini verdi.



“EN İLGİNÇ ANIM ATIN BENİ KAÇIRMASI OLDU”



Ahmet Kural, “Çok mutluyuz, Bursa bize uğurlu geldi” sözleriyle mutluğunu paylaşırken “Bursa'da çok rahat bir çalışma ortamı yaşadık. Harika bir yer. İnsanı da öyle keza. Çok yardımcı oldu bize esnaf olsun, halk olsun. Çok güzel bir film çıktı. Çok da beğendiler. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.



Kural, 'Çekimlerde yaşadığınız en ilginç an nedir?' sorusuna “Burada beni at kaçırdı, en ilginç anım buydu” cevabını verdi.



“KEYİFLİ, DİSİPLİNLİ, SPORTİF BİR SETTİ”



Şıklığıyla dikkati çeken Saadet Işıl Aksoy, “Çok keyifle çalıştık, Tirilye'de ve Mudanya'da çok güzel vakit geçirdik. Çok keyifli, disiplinli ve sportif bir setti. Her gün spor yaptık, sağlıklı beslendik. Erken yatıp erken kalktık. O açıdan bizim için de çok iyiydi. Her açıdan mutlu çalıştığımız bir setti” dedi.



Aksoy, ilk komedi filmi tecrübesi hakkında, 'Müthiş bir deneyimdi. Bunu yapabileceğim en güvenli alanda, en iyi ekiple yaptım. Selçuk Aydemir bana müthiş bir alan sağladı. Komedi yapmakla ilgili ben de çekimler sırasında keşif yaptım. Bir anda yaptıkça, tepkiler aldıkça ‘Aa yapabiliyorum galiba' dedim. Bursa'da çok güzel anılarımız oldu, buraya gelince tazelendi” yorumunu yaptı.



Coşkulu kalabalığa seslenen Cengiz Bozkurt ise “Müthiş ilginize mazhar olmak bizim için onur. Sizleri çok sevdik. Bu filmi Bursa'da çekmiş olmaktan çok mutluyuz. İş disiplini yüksek bir ekipti. Kesinlikle sıkıcı bir set değildi, hiç bir sorun yaşamadık. Güzel yemekler yedik, dinlene dinlene keyifle çektik. Bundan sonrası seyircide ama biz iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. İşimizin de arkasındayız. Seyirci teveccüh gösterirse ne mutlu bize. Bursa'nın en güzel ve romantik yerlerini gösterdik. Filmde çok güzel bir tanıtım oldu” ifadelerini kullandı.



“AHMET'LE GERÇEKTEN ÖPÜŞTÜK”



Cengiz Bozkurt film sonunda suni teneffüs sahnesine çok güldüğünü söyleyen seyircilere, “Biz Ahmet'le gerçekten öpüştük, itiraf ediyoruz” dedi. Cemcir'in, 'Dublör olarak beni düşündüler, istemedim” esprisi herkesi güldürdü.