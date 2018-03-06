Arif Sağ'dan kötü haber

Görevden alınan MESAM yönetim kurulu üyelerinden Cahit Berkay, Sağ'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Berkay, Sağ'ın 'ciddi anlamda rahatsızlandığını' ifade etti.



MESAM'ın görevden alınan yöneticileri, Arif Sağ'ı hastanede ziyaret edecek.



Kültür Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Arif Sağ ve ekibi yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'tan oluşan yeni yönetim kurulu atanmıştı.