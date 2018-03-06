'Adriana Lima - Metin Hara ayrıldı' iddiasına yanıt

New York Post'un haberine göre en son Oscar törenininde de yalnız görüntülenen Adriana Lima yeniden bekar hayatına geri döndü.



Beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan çiftin yolun sonuna geldiği iddia edildi.



Konunun sorulduğu Adriana Lima'nın temsilcisinin geri dönüş yapmadığı belirtiliyor.



METİN HARA'DAN AÇIKLAMA



İddiaların ortaya çıkmasından birkaç saat önce Metin Hara sosyal medya hesabında Adriana Lima'nın fotoğrafını paylaştı ve 'Seni görmek için günleri sayıyorum' notu ile ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.







Metin Hara sevgilisi Adriana Lima'ya Amerika'da katıldıkları bir partide evlilik teklifinde bulunmuştu. Çiftin bu videosunun espri amaçlı çekildiği öğrenilmişti.





