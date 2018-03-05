Zerrin Özer'den Kerim Tekin itirafı: Bizim yaşadığımız şey aşktan öte bir şeydi

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, Şule ile Vitrindekiler programına konuk oldu. Özer, "Kerim Tekin ile yaşadığınız aşk mıydı?" sorusuna: "Kerim'in sevdiği vardı. Bizim yaşadığımız şey aşktan öte bir şeydi. O çok özel bir insan benim için" dedi.
Zerrin Özer, katıldığı bir programda 1998 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kerim Tekin ile ilgili bir itirafta bulundu. Zerrin Özer'in yıllar sonra yaptığı itiraf sosyal medyaya da damgasını vurdu. İşte o açıklama...
"KERİM'İN SEVDİĞİ VARDI"
Zerrin Özer, programda "Kerim Tekin ile yaşadığınız aşk mıydı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Kerim'in sevdiği vardı. Bizim yaşadığımız şey aşktan öte bir şeydi. O çok özel bir insan benim için."
Kerim Tekin'in "Kar beyaz" şarkısını seslendirmesi istenilen Zerrin Özer, "Bu şarkıyı söyleyemem hele ki şimdi Kerim'in fotoğraflarını gördüm, ağlamak istemiyorum" diyerek duygusallaştı.