Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 20.30 sıralarında Büyükçekmece Beykent Cumhuriyet Mahallesi Evren Sokak üzerindeki villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Ece Seçkin'in yaşadığı villada kızıyla birlikte yaşayan anne Lale Seçkin market alışverişine gitti. Bir süre sonra marketten dönerek eve giren kadının karşısına yüzleri kar maskeli 2 şüpheli çıktı. Kadının karşılarında gören hırsızlar, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra onu üst kata sürükledi. Burada kadına uyuşturucu sprey sıkan hırsızlar onu bayılttıktan sonra 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.



16 saat içerisinde yakalandılar



Olayın ardından ayılan kadın ayaklarındaki ipi çözdükten sonra kapıdan çıkarak yardım istedi. Kadının yardımına karşı villadaki hizmetçi kadın yetişti. Kadının yardımıyla çözülen ve herhangi bir yara almayan kadın, şoku atlattıktan sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, kadının ve hizmetçi kadının ifadesine başvurdu.



Karşı villanın hizmetçisi anahtarı kopyalamış



Dedektiflerin yaptığı incelemenin ardından Seçkin'in evine kopyalanan bir anahtarla girildiği belirlendi. Bunun üzerine kadının tekrardan ifadesine başvuran dedektifler, anahtarın bazen karşı komşuya bırakıldığını tespit etti. Bunun üzerine Gürcistan uyruklu Noana K. (46) olduğu öğrenilen karşı komşunun hizmetçisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının ifadeleri doğrultusunda yola çıkan dedektifler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden Gürcistan uyruklu Levani T.'yi (28), Başakşehir Bahçeşehir'deki bir konteynırın içerisinde uyuduğu esnada yakaladı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



500 bin değerindeki malzemeler ve özel biblo serisi ele geçirildi



Şüphelinin yakalanmasın ardından konteynırda inceleme yapan dedektifleri, evden çalınan ziynet eşyalarının yanı sıra kurusıkı altıpatlar ve çok miktarda sahte döviz ele geçirdi. Öte yandan ele geçirilenlerin arasında Seçkin'in annesi Lale Seçkin'e ait olan ve onun babasından kaldığı öğrenilen dünyada sadece 19 kişide olan Osmanlı Padişahları ve ulemalarından oluşan özel biblo serisi dikkat çekti. Asayiş Şube Müdürlüğünde sergilenen malzemeler ardından şarkıcı Seçkin'e teslim edildi.



“Ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlamışlar”



Sabah saatlerinde şubeye gelen şarkıcı Ece Seçkin de olay hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Seçkin, şüphelilerin kısa bir sürede yakalanması ve eşyaların eksiksiz olarak ele geçirilmesinden ötürü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti. Seçkin, “Çok tatsız bir olay, Allah kimseye yaşatmasın, ibret verici bir olay. Her şeyden önemlisi annemin sağlıdır, duacıyım. Annem market alışverişindeyken her zaman ki gibi evine geliyor. Mutfağa paketlerini bıraktıktan sonra kar maskeli ve eldivenli şahıslar saldırıyor. Ağzını burnunu kapattıktan sonra yatak odasını çıkartıp ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlıyor. Uyutucu bir sprey sıkıyor. Annemin hayatta olmasını sağlayan şey öncelikle soğukkanlılığı, sonrasında ise bayılmış taklidi yapmasıdır. Hiçbir şekilde direnmemiş bu şekilde de hayatta kalmış. Psikolojik olarak kötü durumda değil ama olay nedeniyle şok yaşadı” dedi.



“En çok annemi bulan hizmetçi kadın ağlıyormuş”



Seçkin, “Şahısların çıkmasından sonra ayaklarını bir şekilde çözerek elleri bağlı bir şekilde evden kaçıyor. Karşı komşunun kapısını yumrukluyor. Kapıyı açıp annemi çözen ve kurtarma numarasını yapan da komşu villanın hizmetçisidir. Gerçekten ben Gasp Büro Amirliğine teşekkür etmek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde olay çözüldü. Bizim de verilmiş sadakamız varmış. Çok teşekkür ediyorum. Olayın tamamı zaten manevi olarak yıpratıcı. Eşyaların hiçbiri benim için önemli değil. Her şeyimiz bulundu. Hiçbir eksiğimiz yok. Hizmetçi kadın annemi bulduğunda en çok o ağlıyormuş” ifadelerini kullandı.



Şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 zanlı adliyeye sevk edildi.