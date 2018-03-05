Parasını neye yatırdığı ortaya çıktı

Türkiye'nin iyi kazanan yeni nesil oyuncularından Serenay Sarıkaya, listenin başını çekiyor. Daha 26 yaşında olan oyuncu, hatırı sayılır bir servete sahip. Parasını değerlendiren Sarıkaya, son yatırımını ABD'de yaptı.



EVİ KEREM BULDU

Kerem Bürsin ile birlikteliği devam eden Sarıkaya'nın Los Angeles'taki evi 2 oda bir salon. Yatırımı için 2 milyon TL ödeyen Sarıkaya'nın evini, uzun yıllar ABD'de yaşayan sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte aldığı öğrenildi.

