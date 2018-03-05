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Çağla Şıkel: Gigi Hadid’le aynı podyumda yürüyebilirdim

Dosso Dossi Fashion Show defilesinde podyuma çıkan ünlü manken Çağla Şıkel, “Gigi Hadid’le aynı podyumda yürüyebilirdim” ifadelerini kullandı.

Magazin / 05 Mart 2018 Pazartesi 11:39
Çağla Şıkel: Gigi Hadid’le aynı podyumda yürüyebilirdim

Her yıl ülkemizde ünlü modellerin katılımıyla düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, yurtdışındaki ilk etkinliğini Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdi.

Koreografisini Öner Evez'in hazırladığı defilede, Türk tasarımcıların 2018 ilkbahar-yaz kreasyonları sergilendi. EXPO Center'da gerçekleşen defilede Çağla Şıkel baş mankenlik yaparken, Şebnem Schaefer, Günay Musayeva, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Özge Ulusoy da podyumda yürüyen modeller arasındaydı.



39 yaşındaki Şıkel, defile sonrası şöyle konuştu:

“Keşke Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkabilseydim. Ama bunun için hiç çabalamadım. Yoksa şimdi Gigi Hadid'le aynı podyumda yürüyebilirdim.'



(Fotoğraf: Gigi Hadid)


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