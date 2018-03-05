Ahmet Hakan'ın Jennifer Lawrence aşkı

'Kızıl Serçe' filmi geçtiğimiz cuma günü Türkiye'den vizyona giren Jennifer Lawrence, 'Bir erkeği etkilemek istersem yemek yapıyorum' dedi.



Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, Jennifer Lawrence'in bu açıklaması üzerine harekete geçti. Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Lawrence aşkını ilan etti.



Ahmet Hakan, ünlü oyuncuya, 'Siz yağda iki yumurtayla bile... Bütün erkekleri etki altına alabilirsiniz' diye seslendi.



İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısının o bölümü:



JENNIFER



Jennifer Lawrence bacımız şöyle buyurmuş:



“Bir erkeği etkilemek istersem yemek yaparım.”



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Hiç öyle...



Su böreğidir, abdigor köftesidir, Tokat kebabıdır, lahmacundur, büryan kebabıdır, testi kebabıdır falan gibi zorlu yemekler yapmaya girişmeyin lütfen Jennifer Hanım.



Siz yağda iki yumurtayla bile...



Bütün erkekleri etki altına alabilirsiniz.