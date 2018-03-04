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Metin Akpınar'a kötü haber

Oyuncu Metin Akpınar, kadrosunda bulunduğu ve Türk sinemasının kült yapımları arasına giren filmlerinin telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor.

Magazin / 04 Mart 2018 Pazar 14:22
Metin Akpınar'a kötü haber

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Metin Akpınar; ‘Salak Milyoner', ‘Köyden İndim Şehire' ve ‘Mavi Boncuk' gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 6 filmiyle ilgili Kanal 7'ye açılan dava “Oyuncunun herhangi bir hakkı yok” denerek reddedildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda 5 filmi için Star TV'ye açtığı dava ise sürüyor.

“ESERLERİN KORUMA SÜRESİ GEÇMİŞ”

76 yaşındaki sanatçı, kanalın filmleri kendisinden izin alınmadan yayımladığını savundu ve kanaldan telif istedi. Davalı kanal, cevap dilekçesinde “Filmler, 1972-1974 yapımı. Eserlerin koruma süresi geçmiş ve 20 yıl sonra alenileşmiştir. Davanın reddini isteriz” ifadelerini kullandı.

Metin Akpınar


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