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Nur Yerlitaş eridi

Ünlü modacı Nur Yerlitaş katıldığı davette son görüntüsüyle şaşırttı. Yerlitaş'ın bir hayli kilo verdiği görüldü.

Magazin / 30 Mart 2018 Cuma 14:16
Nur Yerlitaş eridi

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Nur Yerlitaş, Merve Boluğur'un kendi adını taşıyan kozmetik markasının tanıtımına katıldı.

Yerlitaş, davette yeni görüntüsüyle şaşırttı. Kilolarından rahatsız olan Yerlitaş, geçen yılın son aylarında bir diyet programına başlamış ve kısa sürede fazlaca kilolar vermişti.



Ekim ayında verdiği bir röportajda mide ameliyatı geçirmediğini ve kendi tabiriyle standartların üzerindeki kilosundan 11 aya böldüğü bir program sayesinde kurtulduğunu söyleyen Yerlitaş profesyonel yardım alarak diyet yaptığını söylemişti.



İNANILMAZ DEĞİŞİM

Kurallara uyduğu için midesinin ve doğal olarak da porsiyonlarının küçüldüğünü söyleyen Yerlitaş, bu yöntemi mide ameliyatı olmaktan daha sağlıklı bulduğunu da sözlerine eklemişti.



Evine gelen bir spor hocasıyla çalışmalarını sürdüren modacı yeni görüntüsüyle çok şaşırttı.







Nur YerlitaşMide AmeliyatıMerve Boluğur


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