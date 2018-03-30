Çocuklarım öğrenmesin istiyorum

Cadde'nin haberine göre, manken Çağla Şıkel, muhabirlerin 'Hakkınızda vergi kaçırdığınız yönünde haberler var. Doğru mu?' şeklindeki sorusuna, 'Arkadaşlar daha sonra konuşalım. Gereken açıklamayı avukatım yaptı. Daha fazla cümle kurmama gerek yok. İyi geceler' cevabını verdi.



'Peki oğlunuz Kuzey ve Uzay, hakkınızda çıkan hapis cezası iddialarını öğrendiler mi?' sorusu üzerine Şıkel, 'Çocuklarımın tabii ki haberi yok. Onların öğrenmesini istemiyorum' dedi.



Ünlü manken Çağla Şıkel'in 2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı iddia edilmişti.