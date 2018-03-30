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Ahu Yağtu'dan aşk iddialarına cevap...

32. Sundance Film Festivali’nin ‘Dünya Sineması’ bölümünde ‘Büyük Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen ‘Kelebekler’ filminin özel gösteriminde yıldızlar geçidi yaşandı. Tolga Karaçelik imzalı film övgü topladı. Özel gösterime katılan Ahu Yağtu, Hakan Eratik’le aşk yaşadığı yönündeki haberleri yanıtladı.

Magazin / 30 Mart 2018 Cuma 15:51
Ahu Yağtu'dan aşk iddialarına cevap...

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, TolgA Karaçelik'in yazıp yönettiği, 32. Sundance Film Festivali'nin ‘Dünya Sineması' bölümünde ‘Büyük Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen ‘Kelebekler' filmi, önceki akşam özel gösterim yaptı.



YILDIZLAR GEÇİDİ

Başrollerinin Tolga Tekin, Tuğçe Altuğ ve Bartu Küçükçağlayan'ın paylaştığı filmin özel gösterimine filmin yapımcısı Kerem Bürsin ve sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Berrak Tüzünataç, Birkan Sokullu, Ahu Yağtu, Burcu Kara, Selin Şekerci ve Ekin Türkmen gibi birçok ünlü katıldı.

Aile olamamak ve büyüyememişlik üzerine sıradışı bir komedi olan film, davetlilerin beğeni ve övgüsünü topladı.



'Kendisini tanımıyorum bile!'

Özel gösterime katılan Ahu Yağtu, Hakan Eratik'le aşk yaşadığı yönündeki haberleri, “Özel hayatım hakkında konuşmuyorum ama bu haber uydurma. Kendisini tanımıyorum bile!” diyerek yalanladı.

Yağtu, tanımadığını öne sürdüğü Eratik'le 3 saat aynı mekânda eğlenmişti.

Erkan Kolçak KöstendilÖzge ÖzpirinçciBurak YamantürkBerrak TüzünataçBirkan Sokullu


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