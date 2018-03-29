Nazan Öncel, Hülya Avşar'a laf attı

19 yıl önce kameralar önünde kavga eden Nazan Öncel ile Hülya Avşar kavgası yeniden alevlendi.



Instagram hesabından 'Soruya odaklanalım arkadaşlar' notuyla bir video yayınlayan Öncel, Hülya Avşar'a laf attı.



Videosunda, Avşar'ın oynadığı filmlerden birkaçını sayan Öncel, 'Bir sinemasever olarak merak ediyor insan; Hülya Avşar neden hiç salon kadını rolünde oynamadı?' diye sordu.



Bakalım, Hülya Avşar'dan Nazan Öncel'e nasıl bir yanıt gelecek.





