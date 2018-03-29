Beyaz Gazete Ana Sayfa

Kıvanç Tatlıtuğ horoz dövüşçüsü olacak

Yılmaz Erdoğan imzalı 'Organize İşler'in ikincisi çekilecek. Seyirciyi farklı karakterlerle şaşırtmayı seven Kıvanç Tatlıtuğ filmin sürprizlerinden olacak.

Magazin / 29 Mart 2018 Perşembe 12:00
Kıvanç Tatlıtuğ horoz dövüşçüsü olacak

‘Organize İşler’in yeniden çekilmesi planlanan ikinci filminde Kıvanç Tatlıtuğ, horoz dövüşçüsü rolüyle seyirciyi ters köşeye yatıracak.

HT Magazin'den Bülent İpek'in haberine göre, replikleri sinema tarihimizin en akılda kalan filmlerinden Yılmaz Erdoğan imzalı ‘Organize İşler’in ikincisi çekilecek. Hazırlıkları aylardır devam eden bu büyük film projesi, bir çok ünlü ismi buluşturacak. Projenin sürprizlerinden biri de seyircisini farklı karakterlerle şaşırtmayı seven Kıvanç Tatlıtuğ.

Erdoğan'ın yazıp yönettiği ‘Kelebeğin Rüyası’nda başrol oynayan Tatlıtuğ, usta sinemacıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Erdoğan’ın oyuncu için planladığı karakter ise horoz dövüşçüsü. Tatlıtuğ, projenin hazırlık sürecinin tamamlanıp çekimlerin başlamasını bekliyor.


Kıvanç TatlıtuğYılmaz Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar