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Hande Erçel aşkı yaramadı!

Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç'tan peşini aksilikler bırakmıyor.

Magazin / 29 Mart 2018 Perşembe 14:21
Hande Erçel aşkı yaramadı!

Yönetmenliğini yaptığı 'Ustalar Alemi' filminin çekimlerini bitiren Murat Dalkılıç, set ekibiyle birlikte basın toplantısı yaptı.

Güneş gazetesi'nde yer alan habere göre; Oğuzhan Koç'un konserinde sahneye çıakrken alevlerin arasında kaldığı iddia edilen popçu, 'Alev makinelerinin arasında kalmışım, her yerim yandı. Bu aralar başıma çok şey geliyor. Yolda kalıyoruz, yanıyorum falan. O yüzden kurban kestim' şeklinde konuştu.

Dalkılıç'ın sözlerini duyanlar, 'Hande Erçel'le tanıştığından bu yana aksilikler peşini bırakmıyor' şeklinde yorum yaptı.

Basın ToplantısıOğuzhan KoçMurat DalkılıçMerve BoluğurHande Erçel


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