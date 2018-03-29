Hande Erçel aşkı yaramadı!

Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç'tan peşini aksilikler bırakmıyor.
Yönetmenliğini yaptığı 'Ustalar Alemi' filminin çekimlerini bitiren Murat Dalkılıç, set ekibiyle birlikte basın toplantısı yaptı.
Güneş gazetesi'nde yer alan habere göre; Oğuzhan Koç'un konserinde sahneye çıakrken alevlerin arasında kaldığı iddia edilen popçu, 'Alev makinelerinin arasında kalmışım, her yerim yandı. Bu aralar başıma çok şey geliyor. Yolda kalıyoruz, yanıyorum falan. O yüzden kurban kestim' şeklinde konuştu.
Dalkılıç'ın sözlerini duyanlar, 'Hande Erçel'le tanıştığından bu yana aksilikler peşini bırakmıyor' şeklinde yorum yaptı.