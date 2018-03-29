'Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz’u Engin Öztürk ile aldattı' iddiası

Günaydın'dan Okan Filizçay'ın haberine göre, dört yıl önce aniden sona eren Eliz Sakuçoğlu-Murat Boz ilişkisindeki gerçekler, yıllar sonra ortaya çıktı. T.Y. adındaki bir görgü tanığı, Sakuçoğlu-Boz ayrılığının perde arkasını anlattı.



Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda 'Tek eşliliğe inanmıyorum. Aldatılmayı her türlü kabul ederim' demişti.



Sakuçoğlu, bu açıklamasının büyük eleştiri almasının ardından da şöyle konuşmuştu: 'Ne tek gecelik ilişkiyi savundum, ne de aldatılmayı normalize ettim. Hayır, ben aldatmadım. O yüzden de aldatmaya insanı ne iter bilemiyorum. Tek gecelik ilişki de yaşamadım. Bir gece kulübünde birinden etkilenerek böyle bir şey yaşamam.'







Görgü tanığı T.Y. ise Sakuçoğlu'nun bu sözlerinin gerçeklerle örtüşmeğini, Sakuçoğlu'nun dört yıl önce sevgilisi Murat Boz'u oyuncu Engin Öztürk'le aldattığını söyledi.







T.Y'nin iddiasına göre; Sakuçoğlu, Boz'la birlikteyken, Çeşme'deki bir mekanda Öztürk'le yakınlaştı, hatta ünlü oyuncuyla sahilde birçok kişinin gözü önünde de öpüştü. Olayın şahitleri arasında Boz'un eski asistanı da vardı. T.Y.'nin anlattıklarına göre; Sakuçoğlu-Öztürk yakınlaşmasının temeli, Nişantaşı'ndaki bir kick-boks salonunda atıldı.



Aynı salona giden Öztürk ve Sakuçoğlu, Çeşme tatili için İstanbul'da sözleşti. Çeşme'ye Boz'un aracıyla kız arkadaşlarıyla birlikte giden Sakuçoğlu, otelde Öztürk ile aynı odada kaldı.







T.Y., 'Ben o dönem Eliz Sakuçoğlu ve Murat Boz'un ayrılmış olduğunu düşündüğüm için yaşanan olayın üstünde çok durmamıştım. Ancak daha sonra haberleri okuyunca bu durum beni çok rahatsız etti' diye konuştu.







Boz, Sakuçoğlu'ndan ayrılma kararı almasının ardından, eski sevgilisinin ismi Engin Öztürk'le anılınca, Sakuçoğlu'nu koruyan bir yazı paylaşmış, ancak bir süre sonra bu yazıyı kaldırmıştı. Boz'un, yazıyı kaldırması, Sakuçoğlu'nun Öztürk'le olan ilişkisinin doğru olduğu şeklinde yorumlanmıştı.



Boz'un gerçeği öğrenir öğrenmez Sakuçoğlu'yla olan ilişkisini bitirdiği iddia ediliyor.



