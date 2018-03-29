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Caner Toygar canlı yayında intihar teşebbüsünde mi bulundu?

Evlilik programlarıyla magazin dünyasının yakından tanıdığı Caner Toygar’ın intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi...

Magazin / 29 Mart 2018 Perşembe 01:23
Caner Toygar canlı yayında intihar teşebbüsünde mi bulundu?
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Evlilik programlarıyla magazin dünyasının yakından tanıdığı Caner Toygar'ın intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi.

Dün akşam sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Toygar dikkat çeken paylaşımlarda da bulundu. Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın açıyorum herkes izlesin süprizler var son sözler güzeldir” ifadelerini kullanan Toygar, canlı yayınını ağlayarak bitirdi.

Yayından önce 'İntihar bir sondur, bir yenilgidir...' ifadelerini paylaşan Toygar için Esra Erol'un kocası Ali Özbir de paylaşımların altına, “Arkadaşlar hastaneye götürülüyor. Ambulansta nabzı atıyor Reyap hastanesi Beylikdüzü'ne gidiyor” diye yazması dikkat çekti.

İşte Caner Toygar'ın o paylaşımları;








Sosyal MedyaAli ÖzbirCaner ToygarCanlı Yayın


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