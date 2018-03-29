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Ahmet Kural ile ünlü şarkıcı arasında aşk başladı

2,5 ay önce Sıla'dan olaylı bir şekilde ayrılan Ahmet Kural, 2016 yılında aşk yaşadığı Hadise ile yeniden mesajlaşmaya başladı.

Magazin / 29 Mart 2018 Perşembe 14:17
Ahmet Kural ile ünlü şarkıcı arasında aşk başladı

2016'da aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Ahmet Kural tekrar yakınlaştı.

2016'DA KÜLLENEN AŞK YENİDEN ALEVLENDİ

Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, 2016'da aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Ahmet Kural tekrar yakınlaştı. Amerika'da tatilde olan Hadise, Ahmet Kural ile yeniden mesajlaşmaya başladı.



SILA'DAN AYRILMIŞTI

Ahmet Kural 2.5 ay önce şarkıcı Sıla'dan ayrılmıştı.

Ahmet KuralŞarkıcı


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