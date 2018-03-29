Ahmet Kural ile ünlü şarkıcı arasında aşk başladı

2016'da aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Ahmet Kural tekrar yakınlaştı.



2016'DA KÜLLENEN AŞK YENİDEN ALEVLENDİ



Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, 2016'da aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Ahmet Kural tekrar yakınlaştı. Amerika'da tatilde olan Hadise, Ahmet Kural ile yeniden mesajlaşmaya başladı.







SILA'DAN AYRILMIŞTI



Ahmet Kural 2.5 ay önce şarkıcı Sıla'dan ayrılmıştı.