Yasak aşk skandalında bir gelişme daha!

Ünlü bir kıyafet markasının varisi Chloe Green ile birliktelik yaşayan Jeremy Meeks'in, sevgilisinden bebek beklediği ortaya çıktı.



ÜNLÜ OLUNCA HAYATI DEĞİŞTİ



Hapishane fotoğrafı ile ünlü olan eski mahkum Jeremy Meeks, Chloe Green ile yasak aşk yaşamaya başlamış ve Bodrum'da görüntülenmişlerdi.



SEVGİLİSİNDEN BEBEK BEKLİYOR



Sekiz yıldır Melissa Meeks isimli kadınla evli olmasına karşın ünlü bir kıyafet markasının varisi Chloe Green ile birliktelik yaşayan Meeks'in, sevgilisinden bebek beklediği aktarıldı.



FOTOĞRAFI BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI



Pek çok kadın Meeks'in ünlü olan fotoğrafının ardından "Suçlu olmak yakışıklı olmaya engel değil" diyerek Meeks'in fiziksel özellikleri hakkında yorum yapmış, hatta internet dünyasında fotoğraflarının farklı versiyonları oldukça popüler hale gelmişti.



BODRUM'DA YAKALANMIŞLARDI



Sosyal medyada 'yakışıklı mahkum' olarak konuşulan Jeremy Meeks iki sene önce hapisten çıkmıştı. Melissa Meeks ile evli olan Jeremy Meeks'in gizli aşkı Bodrum tatilinde ortaya çıkmıştı. Ünlü bir kıyafet markasının varisi olan Green'in aile servetinin yaklaşık 4 milyar sterlin olduğu konuşuluyor.

