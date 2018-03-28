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Tek gecelik ilişki yaşadığı evli iş adamının çıplak fotoğraflarını eşine gönderdi

İşletmeci Gökçen Paprika’nın iddiasına göre; D. adlı kadın, birlikte olduğu evli iş adamının fotoğraflarını eşine gönderdi. İhanete uğrayan kadın, D.’yi mahkemeye verdi. İki yıl hapis cezası alan D. ise Phuket’e firar etti.

Magazin / 28 Mart 2018 Çarşamba 22:04
Tek gecelik ilişki yaşadığı evli iş adamının çıplak fotoğraflarını eşine gönderdi

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; ünlü iş adamının ihaneti, sosyetenin diline düştü. Filmleri aratmayan iddia ise işletmeci Gökçen Paprika'dan geldi.

Paprika, instagram'ın hikaye bölümünde "Her gün bir yeni bilgi! Köşemde bugün" başlığıyla bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafın üzerinde bir kadının instagram adresi vardı. Paprika, bu adres sayfasının üzerine "Bu şahıs hafta içi mahkemede iki sene hapis almış. Sebebi de otelde yattığı adamın uyurken çıplak fotoğraflarını eşine atması. Olaya bak" notunu yazdı.

Gökçen Paprika'nın eleştirilerinin hedefinde olan D. adlı kadının, İstanbul'daki bir otelde ünlü işadamı ile tek gecelik ilişki yaşadığı, adamın çıplak fotoğraflarını çekip eşine yolladığı iddia edildi. İhaneti affeden kadın, kocasını da yanına alıp D.'yi mahkemeye verdi. İki yıl hapis cezası alan D. Phuket'e gitti. Tayland'ın dünyaca ünlü adasında fotoğraflar paylaşan D. adeta kendisinin peşine düşen iş adamının eşine gönderme yaptı.


TaylandTakvim GazetesiHapis Cezası


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