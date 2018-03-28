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Resul Dindar annesini kaybetti

Karadenizli sevilen sanatçı Resul Dindar’ın önceki gün babası ile birlikte motosiklet kazası geçiren annesi Meliha Dindar tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Magazin / 28 Mart 2018 Çarşamba 14:46
Resul Dindar annesini kaybetti

Kaza, önceki akşam saat 20.00 sularında Arhavi-Hopa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletleriyle Arhavi ilçesinden Hopa istikametine doğru seyreden Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar, yola düşen kaya parçasını fark edemediler ve kaya parçasına çarpmaları sonucunda motosiklet hâkimiyetini kaybedip yola savruldular.

Kazada motosiklet sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif yaralanan Osman Dindar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Meliha Dindar ise Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ünlü sanatçının annesi bugün yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

DindarSağlık EkipleriMotosiklet Sürücüsü


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