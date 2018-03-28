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Pink konserini yine erteledi

Şarkıcı Pink, hafta sonunda Montreal’deki konserini ikinci kez erteledi. Pink, takipçilerine üzüntüsünü "Bu hastalığa yakalanmamak için yoğun çaba sarf ettim fakat başaramadım" şeklinde dile getirdi.

Magazin / 28 Mart 2018 Çarşamba 15:22
Pink konserini yine erteledi

HT Magazin'de yer alan habere göre, grip olduğunu belirten 38 yaşındaki şarkıcı Pink, üzüntüsünü takipçilerine Twitter’dan “Çok çok çok üzgünüm. Bu hastalığa yakalanmamak için yoğun çaba sarf ettim fakat başaramadım. Sizlere buradan bütün sevgilerimi gönderiyorum” sözleriyle dile getirdi.

Hayranları güzel şarkıcıya geçmiş olsun mesajı yağdırdı.

GripGeçmiş OlsunŞarkıcı


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