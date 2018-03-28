Burcu Güneş türkücü oldu!

HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü popçuya ‘Minnet Eylemem' türküsünde Selda Bağcan'ın, ‘Deniz Üstünde Fener' adlı Karadeniz türküsünde Selçuk Balcı'nın eşlik ettiği albüm dinleyenlerin beğenisini kazandı.



12 türkülük albüm, 40'tan fazla ülkede ise online müzik platformu kategorisinde manşet oldu.