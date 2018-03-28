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Burcu Güneş türkücü oldu!

Burcu Güneş’in kariyerinin 20’nci yılı şerefine hazırladığı türkü albümü ‘Anadolu’nun Güneşi’, müzikseverlerle buluştu. Güneş'in 12 türkülük albümü, 40’tan fazla ülkede ise online müzik platformu kategorisinde manşet oldu.

Magazin / 28 Mart 2018 Çarşamba 15:18
Burcu Güneş türkücü oldu!

HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü popçuya ‘Minnet Eylemem' türküsünde Selda Bağcan'ın, ‘Deniz Üstünde Fener' adlı Karadeniz türküsünde Selçuk Balcı'nın eşlik ettiği albüm dinleyenlerin beğenisini kazandı.

12 türkülük albüm, 40'tan fazla ülkede ise online müzik platformu kategorisinde manşet oldu.

OnlineKaradeniz


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