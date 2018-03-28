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Beyazıt Öztürk'ten sürpriz karar

Beyazıt Öztürk geçen sene, Ayşe Sultan Korusu’ndaki Boğaz manzaralı evini, semtin kalabalığından duyduğu rahatsızlık üzerine satmıştı. Sitenin son dönemde kalabalıklaşması üzerine tadı kaçan, yürüyüş yapamadığı için kilo alan ünlü şovmen, eski semtine döndü.

Magazin / 28 Mart 2018 Çarşamba 15:15
Beyazıt Öztürk'ten sürpriz karar

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Ayazağaza'da orman içindeki bir siteden 2.5 milyon TL'ye aldığı iki daireyi birleştiren ünlü şovmen, aradığı huzuru yeni yuvasında da bulamadı.

Sitenin son dönemde kalabalıklaşması üzerine tadı kaçan, yürüyüş yapamadığı için kilo alan ünlü şovmen, eski semtine döndü.

Bir süredir ev arayışında olan Beyaz, Bebek sırtlarında, yine Boğaz manzaralı bir villa satın alıp geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız yeni evine taşındı.

Beyazıt Öztürk yaz sezonunu iki yıl önce Barcelona'da aldığı evinde geçiriyor.

BebekBeyazıt ÖztürkAltuntaş


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