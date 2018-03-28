'Arda Turan sinsi bir şekilde karısına ayar veriyor'

Nişantaşı'nda eşi Aslıhan Doğan ile görüntülenen Arda Turan bir soruya sinirlenip gazeteciyi, 'Senin kafanı, gözünü kırarım!' diyerek tehdit etmişti.



Medipol Başakşehir'de forma giyen futbolcuya toplumun her kesiminden bu davranışı için tepki geldi.



Habertürk yazarı Nagehan Alçı da olaya farklı bir açıdan bakarak dikkat çeken bir yazı aleme aldı.



Alçı 'Arda Turan'ın yaptığı o çıkış sadece gazeteciye tepki değil, aynı zamanda da son derece sinsi bir şekilde “karısına” ayar veriyor' dedi. Alçı, Arda Turan'ın yaptığı apaçık bir sindirme yöntemi ifadelerini kullandı.



İşte Nagehan Alçı'nın Arda Turan hakkında yazdıkları;



‘BİR ERKEĞİN KARISI' İLE KONUŞMAK



ŞİDDETİN olabilecek en sinsi ve en tehlikeli türü birkaç gün önce karşımıza çıktı. Ünlü futbolcu Arda Turan'ın bir magazin muhabirini, sorduğu soruyu beğenmediği için dövmekle tehdit etmesinden bahsetmiyorum. O zaten şiddetin olağanlaşmasının ne boyutlara geldiğini gösteren apaçık ve utanç verici bir kanıt.



Benim bahsettiğim, Turan'ın “Ağzını burnunu kırarım” tehdidi savurduktan sonra ağzından çıkan cümle: “Karımla konuşuyorsun!” Burada yalnızca muhabire değil tehdit, aynı zamanda son derece sinsi bir şekilde “karısına” da ayar veriyor. Onu tanımlıyor, şekillendiriyor ve “koruyor”. Aman dikkat, şiddet ve baskı zaten hep bu “koruma” kılıfıyla örtülür. Kanmayın! Turan'ın yaptığı apaçık bir sindirme yöntemi!



Bu ülkenin en büyük sorunu, iyi eğitimlisinden başlayarak erkeklerin çok büyük bir çoğunluğunun karılarını kendilerinden gayrı bir varlık olarak görememe sorunudur!



