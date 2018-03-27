Hakan Peker'e eleştirilerin dozu arttı

TRT Müzik kanalında yayımlanan 'Engelsiz Sahne' programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği anda rejinin verdiği görüntülere sinirlenerek sahneyi terk etti.



'Engelsiz Sahne' isimli programda yaşanan bu olaya tepkiler çığ gibi büyürken, ağır eleştirilerden biri de Söylemezsem Olmaz programında gazeteci Ali Eyüboğlu'ndan geldi.



'YAKIŞMADI'



Hakan Peker'in istenmeyen bir son hazırladığını ifade eden Eyüpoğlu 'Bu şarkıcıların ön plana çıkacağı değil, engelli insanların yeteneklerini ön plana çıkacağı bir etkinlik. Adı üstünde engelsiz sahne. Bence Hakan Peker bu gidişle kendisine istenmeyen son hazırladı. Bu seyirciye saygısızlık, orada oynayan insanlardan kendini üstün gösterme. Nerden bakarsan bak Hakan Peker'in hanesine negatif yazacak bir tablo, yakışmadı.' diye konuştu.





