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Ertuğrul Özkök'ten Alişan'a: Yakıştı mı sana kardeşim...

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, sevgilisine diz çökerek evlenme teklif eden şarkıcı Alişan'ı çok sert sözlerle eleştirdi. Özkök, Alişan'a, "Yakıştı mı sana kardeşim..." dedi.

Magazin / 27 Mart 2018 Salı 11:49
Ertuğrul Özkök'ten Alişan'a: Yakıştı mı sana kardeşim...

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, sevgilisi Buse Varol'a rol aldığı 'Abdülhamid' dizisinin setinde diz çökerek evlenme teklif eden Alişan'ı çok sert sözlerle eleştirdi.


Alişan'ın yaptığı evlilik teklifini bugünkü köşesine taşıyan Özkök, 'Hayatımda bu kadar ucuz bir rol görmedim...' dedi.

Özkök, Alişan'a, 'Benim bildiğim bu diz çöküp yapılan teklif bir Amerikan âdetidir... Yakıştı mı sana kardeşim...' diye çıkıştı.

İşte Ertuğrul Özkök'ün yazısının o bölümü:

ALİŞAN KARDEŞİM BEN BİLE BÖYLE TEKLİF YAPMADIM

ALİŞAN'ın bir türlü bitmeyen evlilik vodvilinde son sahne, film setinde sevgilisinin önünde diz çöküp evlenme teklifi yapmasıydı... Hayatımda bu kadar ucuz bir rol görmedim...

Alişan kardeşim... Sen muhafazakârsın, ben ve eşim Tansu hiç değiliz...

Yahu ben bile Tansu'nun önünde diz çöküp böyle bir teklif yapmadım. Biz karar verdik, annemle rahmetli babam gidip Tansu'nun şimdi rahmetli olan annesi ve babasından istedi. Benim bildiğim bu diz çöküp yapılan teklif bir Amerikan âdetidir... Yakıştı mı sana kardeşim...

Alişan, Buse Varol nişanlandı

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