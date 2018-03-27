Ertuğrul Özkök'ten Alişan'a: Yakıştı mı sana kardeşim...

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, sevgilisi Buse Varol'a rol aldığı 'Abdülhamid' dizisinin setinde diz çökerek evlenme teklif eden Alişan'ı çok sert sözlerle eleştirdi.

Alişan'ın yaptığı evlilik teklifini bugünkü köşesine taşıyan Özkök, 'Hayatımda bu kadar ucuz bir rol görmedim...' dedi.Özkök, Alişan'a, 'Benim bildiğim bu diz çöküp yapılan teklif bir Amerikan âdetidir... Yakıştı mı sana kardeşim...' diye çıkıştı.ALİŞAN'ın bir türlü bitmeyen evlilik vodvilinde son sahne, film setinde sevgilisinin önünde diz çöküp evlenme teklifi yapmasıydı... Hayatımda bu kadar ucuz bir rol görmedim...Alişan kardeşim... Sen muhafazakârsın, ben ve eşim Tansu hiç değiliz...Yahu ben bile Tansu'nun önünde diz çöküp böyle bir teklif yapmadım. Biz karar verdik, annemle rahmetli babam gidip Tansu'nun şimdi rahmetli olan annesi ve babasından istedi. Benim bildiğim bu diz çöküp yapılan teklif bir Amerikan âdetidir... Yakıştı mı sana kardeşim...