Beyaz Gazete Ana Sayfa

Deniz Seki Batum'da sahne alacak

Komşu ülke Gürcistan’daki 5 yıldızlı Batum Sheraton Otel, 22 Nisan Pazar gecesi Deniz Seki’yi konuk edecek.

Magazin / 27 Mart 2018 Salı 10:16
Deniz Seki Batum'da sahne alacak

Televizyonda bir yarışma programının jüri üyeliğinin yanı sıra konserden konsere koşan Deniz Seki ilk defa Batum’da sahne alacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle ünlü şarkıcı Deniz Seki’yi 22 Nisan Pazar gecesi konuk edecek olan Batum Sheraton Otel’deki konsere ilginin şimdiden büyük olduğu ifade edildi.

Otel yetkilileri, 2018’deki konser serisine Haluk Levent ve Volkan Konak’ın ardından Deniz Seki ile devam edeceklerini, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam edeceklerini açıkladı.

Deniz SekiŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar