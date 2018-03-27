Televizyonda bir yarışma programının jüri üyeliğinin yanı sıra konserden konsere koşan Deniz Seki ilk defa Batum’da sahne alacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle ünlü şarkıcı Deniz Seki’yi 22 Nisan Pazar gecesi konuk edecek olan Batum Sheraton Otel’deki konsere ilginin şimdiden büyük olduğu ifade edildi.



Otel yetkilileri, 2018’deki konser serisine Haluk Levent ve Volkan Konak’ın ardından Deniz Seki ile devam edeceklerini, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam edeceklerini açıkladı.



