CHP'li Aksünger'den Arda Turan'a: Şöhret budalası terbiyesiz!

İstanbul Nişantaşı'nda eşi Aslıhan Doğan ile görüntülenen Arda Turan, kendisine soru soran gazeteciye sinirlenerek, 'Senin kafanı, gözünü kırarım!' demişti.



Arda Turan'ın bu çıkışana CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den tepki geldi. CHP'li Aksünger, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:



'Şöhret budalası terbiyesiz ! Zeki olabilirsin belki,çevik de olabilirsin ama kesinlikle ahlaksızsın...'





Arda Turan'dan muhabire: Karımla konuşuyorsun kafanı, gözünü kırarım!



Şöhret budalası terbiyesiz !



Zeki olabilirsin belki,çevik de olabilirsin ama kesinlikle ahlaksızsın.. — Erdal Aksünger (@EAksunger) 25 Mart 2018