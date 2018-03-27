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CHP'li Aksünger'den Arda Turan'a: Şöhret budalası terbiyesiz!

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, kendisine soru soran gazeteciye "Senin kafanı, gözünü kırarım!" diyen Arda Turan'a tepki gösterdi.

Magazin / 27 Mart 2018 Salı 10:48
CHP'li Aksünger'den Arda Turan'a: Şöhret budalası terbiyesiz!

İstanbul Nişantaşı'nda eşi Aslıhan Doğan ile görüntülenen Arda Turan, kendisine soru soran gazeteciye sinirlenerek, 'Senin kafanı, gözünü kırarım!' demişti.

Arda Turan'ın bu çıkışana CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den tepki geldi. CHP'li Aksünger, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Şöhret budalası terbiyesiz ! Zeki olabilirsin belki,çevik de olabilirsin ama kesinlikle ahlaksızsın...'

Aslıhan DoğanErdal AksüngerChpArda Turan


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