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Emrah'tan eşine dudak uçuklatan hediye

Cimriliği ile gündemden düşmeyen Emrah, karısına aldığı 8 milyon TL''lik villa ile aslında ne kadar bonkör olduğunu gösterdi.

Magazin / 26 Mart 2018 Pazartesi 12:10
Emrah'tan eşine dudak uçuklatan hediye

Çocukluğundan bu yana şarkıcı ve oyuncu olarak ara vermeden çalışan Emrah, kazancını genellikle emlak yatırımlarına yönlendirdi. Maddi birikimlerini doğru yönetmesi ve tutumluluğuyla bilinen sanatçı, bu haliyle zaman zaman 'cimri sanatçı' esprilerinin de hedefi oldu.

BODRUM KONACIK'TA VİLLA

Cimrilik hikayeleri şehir efsanesine dönen Emrah, ezber bozdu. Sanatçı 2014'te evlendiği, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'a annelik hediyesi olarak 8 milyon TL ödeyerek aldığı Bodrum Konacık'taki villayı hediye etti. Emrah'ın villayı eşinin üzerine tescil ettirdiği öğrenildi.

Emrah'ın söylendiği gibi yüzlerce değil, farklı şehirlerde üzerine kayıtlı 17 adet taşınmazının olduğu ortaya çıktı.

Emrah İpekKonacıkŞarkıcı


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