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Acun Ilıcalı'dan Odatv'nin iddiasına sert yanıt

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hakkında uydurma haberler yaptığını ileri sürdüğü Odatv'ye sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Ilıcalı, haberle ilgili "Ahlaksızca iftiralar" ifadesini kullandı.

Magazin / 26 Mart 2018 Pazartesi 17:49
Acun Ilıcalı'dan Odatv'nin iddiasına sert yanıt

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hakkında uydurma haberler yaptığını ileri sürdüğü OdaTV'ye sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Ilıcalı, Kaynağı belli olmayan, bu ahlaksızca iftiraları atan Odatv hakkında gereken hukuki işlemi başlattığını söyledi.

Odatv bugün yayımladığını bir haberde, televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında ABD'nin bir soruşturma yürüttüğünü iddia etti.

Ilıcalı'dan Odatv'nin bu haberine yanıt gecikmedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, hakkında uydurma ve hayal ürünü haberler yapan Odatv'nin itibarını zedelemeye çalıştığını söyledi. Ilıcalı, haberle ilgili 'Ahlaksızca iftiralar' ifadesini kullandı ve Odatv hakkında hukuki işlem başlattığını duyurdu.

İşte Ilıcalı'nın o açıklaması:




İŞTE ODATV'NİN O HABERİ:

Odatv'den çok konuşulacak kulis: Acun'a soruşturma

Televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında ABD'nin bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Odatv'nin edindiği bilgilere göre; Amerikalı bazı görevliler soruşturmada bilgi ve delil toplamak için geçen günlerde İstanbul Ataşehir'de bir otele yerleşti.

İddialara göre; Amerikalı avukatlar Acun'a hakkında kara para aklama ve silah kaçakçılığı suçlamalarını yöneltiyorlar. Yine iddialara göre; Acun'un özel uçağıyla sık sık Panama'ya gidip gelmesi ise silah kaçakçılığına delil olarak gösteriliyor. Söz konusu isimler Acun'un, Zarrab'la ilişkilerini de sorguluyorlar.

Reza Zarrab'ın ABD'de yargılandığı davada da Acun Ilıcalı'nın adı geçmişti. Savcı Bharara mahkemeye Reza Zarrab'la Acun Ilıcalı arasındaki ilişkiyi yansıtan belgeler sunmuştu.

Kara ParaAcun IlıcalıSilah Kaçakçılığı


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