Alişan, Buse Varol nişanlandı

Alişan ve Buse Varol çifti bu akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.



Ünlü çifti bu özel gününde yalnız bırakmayan Ece Erken törenden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.



KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR



Ünlü çiftin evlilik yolundaki ilk adımı attığı ve aile arasında düzenlenen nişan töreni oldukça eğlenceli geçti. Tuzlu kahve geleneği yerine getirildikten sonra Alişan ve Buse Varol dans edip göbek attı. Gelin adayının boynundaki altınlar da dikkatlerden kaçmadı.









